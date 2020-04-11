خبير عسكرى إسرائيلى: الكورونا سلاح بيولوجي

تناول «إيال بينكو» الخبير العسكرى الإسرائيلى، فى مقاله الذى نشره موقع «إسرائيل ديفينس» العسكرى، بعض الجوانب التى أثيرت حول إمكانية أن يكون فيروس كورونا القاتل والذى يعانى منه العالم خلال الوقت الحالى، سلاحا بيولوجياً خرج عن حيز السيطرة، مشيرًا إلى أنه فى حالة صحة هذه الفرضية من الممكن الإشارة إلى بعض النقاط والتعريف بمدى تبعيات هذا السلاح وتأثيره على العالم.





وأوضح الخبير الإسرائيلى أن الحرب البيولوجية مثل الكيميائية فلا تسبب المواد المستخدمة فى الحرب البيولوجية دمار الأبنية والبنى التحتية لكنها تقوم بتحييد الأشخاص لفترة زمنية سواء على جبهة المعركة أو فى الجبهة الداخلية، ولا تتسبب الحرب البيولوجية فقط فى قتل الخصوم أو إيقافهم لكن لها القدرة على خلق نوع من الحرب النفسية، الغرض منها إثارة الذعر والهلع الجماعى، الذى يؤثر بشدة على الاقتصاد والتجارة والإضرار بالدولة المعادية فى كل أنماط الحياة والسلطة.





وتابع: «منذ بدايات الحرب الباردة، ظهر فى مجال الحرب البيولوجية فرع جديد يختص بالقضاء على الحقول والمحاصيل الزراعية كجزء من مفهوم أن القضاء على الزراعة لدى الطرف المعادى، سيؤدى به إلى الجوع ومن ثم الخضوع والاستسلام بعد ذلك».





وأشار إلى أنه فى القرن الـ14 كانت تلقى فى الطرقات والأنهار جثث الجنود المصابة بالطاعون على أيدى المنغوليين أو التتار، أثناء الحصار على المدن التى تطل على ساحل البحر الأسود، وتسبب هذا الأمر بعد ثلاث سنوات فقط فى مقتل حوالى ثلث سكان أوروبا. وتابع: «بعد سنوات قام الروس بنقل عدوى مرض الطاعون إلى أعدائهم، وقام البريطانيون ببيع بطاطين للهنود فى أمريكا، محملة بفيروس الجديرى، وقام اليابانيون أيضا بنثر عبر طائراتهم فى الجو براغيث مصابة بالطاعون لنشر المرض على أعدائهم الصينيين، وعلى الرغم من عدم استخدام السلاح البيولوجى خلال الحرب الباردة بين الكتلة الشيوعية والكتلة الغربية، إلا أن هذا النوع من الأسلحة تم إدراجه فى المخزون الاحتياطى للسلاح الأمريكى والروسى».





وأوضح الخبير الإسرائيلى أنه حتى عام 1960 امتلكت أكثر من 12 دولة أسلحة بيولوجية من بينها ديمقراطيات غربية مثل أستراليا وألمانيا الغربية والسويد، ودول من الكتلة الشرقية مثل يوجوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وبعض الدول الأخرى مثل مصر وليبيا والصين وإيران، وفى عام 1973 دخلت إلى حيز التنفيذ معاهدة حظر نشر السلاح البيولوجى التى منعت إنتاج أو تطوير وتخزين أى أسلحة دمار شامل، ووقعت 163 دولة على المعاهدة وامتنعت 20 دولة.





ومن أهم ما يميز المواد البيولوجية التى تستخدم فى الحروب، كما يشير الخبير الإسرائيلى، هو بساطتها وتكلفتها الزهيدة بالإضافة إلى درجة نجاحها الكبرى هذا بالإضافة إلى صعوبة اكتشافها فى جميع المراحل بداية من إنشائها وإنتاجها فى المعمل وحتى نشرها، بالإضافة إلى سهولة توزيعها بوسائل لوجيستية بسيطة فى مساحات شاسعة ممتدة، حيث من الممكن نشرها بواسطة زجاجات رشاشة أو مظاريف بريدية، مثل فترة نشر المظاريف المحملة بالجمرة الخبيثة فى الولايات المتحدة.



