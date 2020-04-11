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عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة موجعة للمدربين واللاعبين في الموسم المقبل

السبت 11/أبريل/2020 - 11:09 م
الدوري المصري
الدوري المصري
علي نبوي
قال الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، إن اللجنة الخماسية تدرس إيقف التنقل الكثير للمدربين في الأندية على مدار الموسم.

وأضاف محمد علي  في تصريحات تلفزيونية :"نرفض تماما كثرة انتقال المدربين بين الأندية في الموسم المقبل".

وتابع :"ندرس هذه الأمر جيدا لأنه من غير المقبول أن يحدث ذلك وسنتخذ القرار المناسب، وهناك رأي أخر بعدم توحيد العقود، فهناك عدم توحيدها".

وواصل :"ليس من العدل تطبيق عقوبات على لاعبي القسم الرابع وتكون متساوية مع لاعبي الدوري الممتاز".

وأتم :"لماذا لا ندرس أن يتم وضع سقف معين لتعاقدات اللاعبين".

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