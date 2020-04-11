عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة موجعة للمدربين واللاعبين في الموسم المقبل

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قال الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، إن اللجنة الخماسية تدرس إيقف التنقل الكثير للمدربين في الأندية على مدار الموسم.



وأضاف محمد علي في تصريحات تلفزيونية :"نرفض تماما كثرة انتقال المدربين بين الأندية في الموسم المقبل".



وتابع :"ندرس هذه الأمر جيدا لأنه من غير المقبول أن يحدث ذلك وسنتخذ القرار المناسب، وهناك رأي أخر بعدم توحيد العقود، فهناك عدم توحيدها".



وواصل :"ليس من العدل تطبيق عقوبات على لاعبي القسم الرابع وتكون متساوية مع لاعبي الدوري الممتاز".



وأتم :"لماذا لا ندرس أن يتم وضع سقف معين لتعاقدات اللاعبين".