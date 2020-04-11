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نائب رئيس المركز القومي للبحوث: استعدنا كل الباحثين من الصين قبل قرار الرئيس ونسابق الزمن لاستخراج مصل مصري

السبت 11/أبريل/2020 - 11:08 م
المركز القومي للبحوث - صورة أرشيفية
المركز القومي للبحوث - صورة أرشيفية
العدد الورقي - أسماء حلمي
إجراء البحوث العلمية فى جميع المجالات هو الطريق الوحيد لمواجهة الأمراض والأوبئة وتحقيق التقدم والازدهار لأى دولة، لذلك تم إنشاء المركز القومى للبحوث لتحقيق أغراض علمية هدفها خدمة المواطنين وحمايتهم، فنجد أن المركز من أهم مؤسسات الدولة التى تحارب فيروس كورونا منذ بداية ظهوره، ويبذل جميع الجهود للسيطرة عليه، سواء من خلال توفير مواد التعقيم أو محاولة اكتشاف لقاح للعلاج منه بأقصى سرعة ممكنة.

وأكد الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومى للبحوث فى تصريحات لـ«الفجر» أن المركز يعمل على قدم وساق منذ بداية الإعلان عن الفيروس بالصين خلال ديسمبر الماضى، وتواصل مع جميع طلاب رسائل الماجستير والدكتوراه المبعوثين، وتم إعادتهم من كل المدن الصينية قبل قرار الرئاسة باستعادة المصريين من مدينة ووهان.

وأضاف «معوض» أن المركز يسير فى اتجاهات متعددة للسيطرة على الفيروس بداية من التعقيم الشامل لكل مبانى المركز التى تصل لـ 14 مبنى، ووقف التعامل نهائيًا مع أى سوائل بيولوجية تخص المرضى الوافدين للمركز.

وأضاف «معوض»: «تم عقد ورش عمل وندوات لمتخصصين بعلم الفيروسات لشرح طبيعة الفيروس وكيفية التعامل معه، وتوفير جميع المنتجات الوقائية مثل الكمامات التى سجلنا بها براءة اختراع لمادة تضاف للنسيج تجعله مضادًا للفيروسات، وتعاقدنا مع أكثر من مكان منها مستشفى سرطان الأطفال 57 لتوفير كمامات وملايات وملابس طاردة للميكروبات والفيروسات، بجانب العمل على توفير كمامات ومطهرات مناسبة تكفى حاجة الدولة بالتعاون مع معهد البتروكيماويات وأكاديمية البحث العلمى».

وأوضح نائب رئيس المركز القومى للبحوث: «فيما يخص التوعية أنتج المركز كتيبًا عن سبل الوقاية وكيفية التعامل مع الفيروس، كما تم تكوين أعضاء من مركز التميز العلمى لفيروسات الإنفلونزا بالقومى، وبدأوا بالفعل التوصل لنتائج مبهرة ولكن البحث العلمى له خطوات وضوابط محددة لا نستطيع التصريح بوجود علاج دون المرور بمراحل معينة وهى التجارب المعملية ثم التجربة على الحيوان وبعد نجاحها سيتم الإعلان عنها».

وتابع: «نحن الآن فى مرحلة التجارب العلمية ونستفيد من كل الدول التى لديها فرق بحثية، حيث أكد فيروس كورونا للعالم أجمع ضرورة التعاون لإنقاذ البشرية، وتشمل الفرقة البحثية 13 عضوًا من أساتذة وأطباء ومساعدين يعملون على مدار 24 ساعة ولا يغادرون المركز للتوصل للقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، ولنا سابقة أن المركز اكتشف لقاح لعلاج أنفلونزا الطيور من قبل».

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