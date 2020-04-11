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تصريحات أحمد المحمدي لشبكة سكاي سبورتس

السبت 11/أبريل/2020 - 11:08 م
أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
مصطفى صابر

حث النجم المصري أحمد المحمدي زملائه في فريق أستون فيلا على رؤية الانقطاع الحالي في كرة القدم كفرصة "لبداية جديدة" عندما يعود الدوري الإنجليزي في نهاية المطاف.

لقد مر الآن أكثر من شهر منذ آخر مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث وجد استون فيلا نفسه في نهاية مسيرة 4-0 من قبل ليستر سيتي قبل أن يؤدي فيروس كورونا إلى توقف كرة القدم.


وقال أحمد المحمدي الدولي لشبكة سكاي سبورتس نيوز: "أعتقد أن هذا الاستراحة يمكن أن يمنحنا بداية جديدة للعب المباريات العشر الأخيرة لهذا الموسم ، وأن يمنح الجميع فرصة لإعادة التعيين".

وتابع: "مررنا بفترة صعبة قبل توقف الموسم ، وسيسمح هذا الاستراحة لأمثال جون ماكجين ، وهو لاعب رئيسي بالنسبة لنا ، بالعودة إلى لياقتهم الكاملة ومساعدتنا في المباريات العشر الأخيرة".

وأكد: " أعتقد أننا نستطيع عدنا مرة أخرى وأن هذا الاستراحة كانت ضرورية لنا ، وعلى استعداد للقتال من أجل المباريات المتبقية".

واختتم: "لدينا روح فريق قوية في الفريق إنه شيء كان دائمًا هنا ويتم إنشاؤه من المدير والموظفين وكبار اللاعبين إلى أسفل."

يقع استون فيلا حاليًا على بعد نقطتين من منطقة الأمان في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

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الفيروس كورونا الفجر الدوري الانجليزي استون فيلا أحمد المحمدي

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