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هكذا هنأ نيكولا معوض كريم فهمي على مسلسله الجديد "ونحب تاني ليه""

السبت 11/أبريل/2020 - 11:13 م
نيكولا معوض
نيكولا معوض
شيماء يونس
هنأ الفنان البناني  نيكولا معوض للفنان كريم فهمي بمناسبة طرح البرومو الرسمي لمسلسل "ونحب تاني ليه" الذي يقوم ببطولته والمقرر عرضه في رمضان 2020 لتدحل به السباق الرمضاني، وذلك بعد نشر البوستر على موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، عبر صفحته الرسمية.

جاءت التعليقات من متابعي الفنان كريم فهمي بشكل إيجابي، متمنيين لها التوفيق، و بارك له العديد من النجوم منهم  نيكولا معوض حيث قال له "بالتوفيق يارجل"، وكذلك حمدي الميرغني، محمود عبد العزيز، محمد أنور و حسن الردر، وضم البوستر ثلاث أبطال من المسلسل هم شريف منير و كريم فهمي وتوسطتهم الفنانة ياسمين عبد العزيز.

والجدير بالذكر أن المسلسل يدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية التي تناقش الكثيرمن قضايا المرأة، المسلسل إخراج مصطفى فكري، تأليف عمرو محمود ياسين، ويشارك في هذا العمل مع الفنان  كريم فهمي، ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، أحمد سعيد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارولين عزمي، إسلام جمال، تارا عماد، صبا الرفاعي. .

والجدير بالذكر أن "معوض"، يشارك في مسلسل "خيط حرير"، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية حول التعامل والرحمة بين البشر، ويشارك في البطوله مع الفنانة مي عز الدين، محمود عبدالمغني،مي سليم، سوسن بدر وصفاء الطوخي، المسلسل تأليف  محمد سليمان عبدالمالك، إخراج إبراهيم فخر و إنتاج شركة سينرجي

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