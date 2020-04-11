عاجل - اتحاد الكرة يحسم موقفه من إلغاء الدوري الممتاز

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أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن لا يوجد أي نية لإلغاء الدوري هذا الموسم.



وقال محمد علي في تصريحات تلفزيونية :"لا أحد في العالم قادر أن يحدد موعد عودة النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا".



وأضاف :"نحن في اجتماع شبه دائم عن طريق الجروب الخاص بنا، وموضوع إلغاء الدوري هذا الموسم خارج حسابتنا تماما".



وتابع :"الدوري المصري مرتبط باقتصاد سواء عقود لاعبين أو مدربين أو الاستثمار مع الشركات".



وأشار :"التوجه العام في الاتحاد الدولي هو استئناف المسابقات في الموسم، والدليل على ذلك ما حدث في بلجيكا".



وأوضح :"الدوري العام المصري يحتاج إلى 3 أشهر والثاني والأقل يحتاج إلى شهرين".



وواصل :"لو استكمل المسابقات من الممكن أن تنتهي بعد 3 أشهر على أقصى تقدير".



وأتم :"من المؤكد بأنه في حالة اسئناف النشاط سنقوم بمنح الأندية ما يقرب من شهر للتحضير بشكل جيد".