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عاجل - اتحاد الكرة يحسم موقفه من إلغاء الدوري الممتاز

السبت 11/أبريل/2020 - 11:15 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي نبوي
أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن لا يوجد أي نية لإلغاء الدوري هذا الموسم.

وقال محمد علي في تصريحات تلفزيونية :"لا أحد في العالم قادر أن يحدد موعد عودة النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا".

وأضاف :"نحن في اجتماع شبه دائم عن طريق الجروب الخاص بنا، وموضوع إلغاء الدوري هذا الموسم خارج حسابتنا تماما".

وتابع :"الدوري المصري مرتبط باقتصاد سواء عقود لاعبين أو مدربين أو الاستثمار مع الشركات".

وأشار :"التوجه العام في الاتحاد الدولي هو استئناف المسابقات في الموسم، والدليل على ذلك ما حدث في بلجيكا".

وأوضح :"الدوري العام المصري يحتاج إلى 3 أشهر والثاني والأقل يحتاج إلى شهرين".

وواصل :"لو استكمل المسابقات من الممكن أن تنتهي بعد 3 أشهر على أقصى تقدير".

وأتم :"من المؤكد بأنه في حالة اسئناف النشاط سنقوم بمنح الأندية ما يقرب من شهر للتحضير بشكل جيد".

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