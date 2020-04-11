العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF السبت 11/أبريل/2020 - 11:15 م الفجر Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية عدد الفجر عادل حمودة جريدة الفجر الورقية جريدة الفجر الاسبوعية تصفح عدد الفجر العدد الورقي العدد الاسبوعي PDF أخبار تهمك الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية منذ ساعتين و 54 دقيقة كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي منذ حوالي 7 ساعات على طريقة كهربا.. نجم الزمالك الهارب يقترب من بطل إفريقيا منذ حوالي 4 ساعات مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا منذ حوالي 6 ساعات من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا منذ حوالي 8 ساعات تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي منذ يوم الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا من المتوفي (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد فتحي منذ ساعة و 8 دقيقة الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا" منذ حوالي 9 ساعات بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية منذ ساعتين توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب منذ 17 دقيقة تعرف على شروط فايلر لتجديد تعاقده مع الأهلي منذ ساعة و 10 دقيقة حسم مصير أحمد فتحي من التجديد مع الأهلي منذ ساعتين طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل منذ حوالي 9 ساعات مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا منذ حوالي 15 ساعة موضوعات متعلقة تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF