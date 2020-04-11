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بيراميدز: أحمد فتحي إضافة هائلة لنا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:16 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
علي نبوي
عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته الغامرة بتعاقد النادي مع أحمد فتحي قائد منتخب مصر في صفقة انتقال حر، مؤكدا أن الجوكر يعتبر إضافة هائلة للفريق في الفترة المقبلة.

وقال سعيد بأن وجود فتحي في نادي بيراميدز أمر رائع، لأنه إضافة بالفعل لأي مكان يتواجد فيه خاصة في ظل خبراته الهائلة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، موضحا أن الكل يعلم مدى أهمية صفقة بحجم أحمد فتحي وكان دائما اللاعب الأهم والأفضل في الأندية التي لعب في صفوفها وكذلك في منتخب مصر.

وأضاف المدير الرياضي لبيراميدز أنه على المستوى الشخصي لعب كثيرا مع أحمد فتحي سواء في الإسماعيلي أو منتخب مصر ويعلم جيدا قيمة هذا اللاعب ومدى أهمية التعاقد معه وسيكون عنصرا فاعلا ومهما في صفوف بيراميدز الساعي للمنافسة على كل البطولات.

وشدد هاني سعيد على أنه يتمنى التوفيق لأحمد فتحي مع بيراميدز وأن يساعد الفريق على تحقيق طموحه وخطط النادي المعقودة عليه وهو وجميع النجوم الذين يضمهم بيراميدز.

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