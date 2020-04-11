أبرزهم "السعيد" وآخرهم "الجوكر".. 7 نجوم ارتدوا قميص الأهلي وبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميًا مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي ومنتخب مصر،في صفقة إنتقال حر بعد إعلان رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي.





ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع “فيسبوك” مقطع فيديو للإعلان عن التعاقد مع “فتحي” بشكل رسمي علي طريقة "جوكر الكوتشينة" وكتبت: ” رحبوا معنا رحبوا معنا بچوكر الكرة المصرية.. يعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع قائد منتخب مصر أحمد فتحي في صفقة انتقال حر".





وانضم أحمد فتحي لقائمة اللاعبين الذين ارتدوا قميص الأهلي وبيراميدز خلال السنوات الماضية ونستعرضهم في التقرير التالي:-





- جون آنطوي:





يأتي المهاجم الغاني جون آنطوي علي رأس اللاعبين الذين لعبوا للأهلي وبيراميدز، حيث انضم لصفوف القلعة الحمراء موسم 2015 / 2016 قادمًا من الشباب السعودي، ولكنه لم يقدم المستوي المنتظر منه رفقة الفريق الأهلاوي، مما دفعه للانتقال لنادي مصر المقاصة على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر النادي الفيومي تفعيل شراءه بشكل نهائي، وفي موسم 2019 / 2020 انتقل لنادي بيراميدز ويقدم مستويات رائعة رفقة الفريق حاليًا.





محمد حمدي:





بدأ "حمدي" مشواره ضمن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول موسم 2014 / 2015، لكنه لم عاني من قلة المشاركة مع الفريق الأحمر مما دفعه للرحيل إلي المقاولون العرب علي سبيل الإعارة، بعدها انتقل لصفوف المصري البورسعيدي، قبل انضمامه الموسم الماضي لنادي بيراميدز.





- محمد فاروق:





بعدما فشل في حجز مكانًا بالتشكيلة الأساسية للنادي الأهلي بعد الإنضمام إليه موسم 2014 / 2015، قادما من المقاولون العرب، قرر الرحيل عن صفوف الفريق وانتقل لنادي وادي دجلة على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل للنادي الدجلاوي بشكل نهائي، وتنقل بعدها بين أندية المقاولون العرب والانتاج الحربي، قبل أن يستقر به المطاف في نادي بيراميدز، ويعد واحد من أبرز عناصر الفريق.





- عبد الله السعيد:





من أبرز نجوم النادي الأهلي الذين انضموا لصفوف نادي بيراميدز مؤخرًا النجم الكبير عبد الله السعيد والذي لعب ضمن صفوف القلعة الحمراء سنوات طويلة حقق خلالها العديد من الإنجازات والبطولات، ولكن بعد توقيعه للزمالك، قررت إدارة القلعة الحمراء عرضه للبيع، لينتقل بعدها للدوري الفنلندي، ثم الأهلي السعودي، قبل أن يستقر به الحال في نادي بيراميدز..





- أحمد حمودي:





انتقل أحمد حمودي لاعب الأهلي السابق لصفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، ولكن لم يتم قيد اللاعب في قائمة الفريق مما أبعده عن المشاركة في المباريات خلال الموسم الحالي..





- محمد أفشة:





بعد تألقه مع فريق إنبي انتقل محمد مجدي أفشة لصفوف بيراميدز موسم 2018 / 2019، وقدم مستويات رائعة مع الفريق، مما دفع إدارة النادي الأهلي للدخول في مفاوضات معه وانضم للقلعة الحمراء بشكل رسمي موسم الصيف الماضي، ليبدأ مسيرة جديدة من النجاح مع المارد الأحمر.





- أحمد فتحي:





آخر النجوم الذين ارتدوا قميص الاهلي وبيراميدز، اللاعب أحمد فتحي الظهير الأيمن لمنتخب مصر، حيث قرر "الجوكر" بعد مسيرة طويلة من الانجازات والألقاب رفقة المارد الأحمر، الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم وعدم تجديد تعاقده، ليعلن نادي بيراميدز التعاقد معه رسميًا ليدافع عن ألوان الفريق بالموسم المقبل.