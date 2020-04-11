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تقرير يكشف سعر الدولار مقابل الجنيه نهاية العام الجاري

السبت 11/أبريل/2020 - 11:09 م
اسعار الدولار
اسعار الدولار

كشفت  شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار عن توقعتها  بارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى نحو 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر المقبل.

وأضافت الشركة في تقريرها أنه بـاحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي ينتج لدينا معدل سعر الجنيه أمام الدولار عن 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020.

 

وسبق وأن توقعت الشركة  أن يصل سعر الدولار إلى 16.26 جنيه في نهاية ديسمبر.

 

 

وتشهد أسعار الدولار استقرار كبير منذ متصف شهر مارس الماضي، حيث استقر سعر صرف الدولار عند 15.68 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.


 

وأعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض احتياطياته الدولية للنقد الأجنبي بأكثر من 5 مليارات دولار في مارس الماضي لتصل إلى 40 مليار دولار.

وقال البنك في بيانه "التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي".

وأضاف أن ذلك "لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة".

وتابع بيان المركزي: "وهكذا تأكد ان التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية".

وأشار إلى أن هذا الاحتياطي النقدي "وفر القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الانتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين".

وأكد المركزي أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس، فإنه قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط".


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