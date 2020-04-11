أحمد كرارة يشارك في مبادرة "الفجر الفني" لعلاج الكورونا

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أعلن الفنان أحمد كرارة دعمه الكامل للمبادرة التى أطلقتها جريدة "الفجر"، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.



وكانت "الفجر" قد أطلقت حملة توعية مجتمعية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام الناس بالجلوس في منازلهم، لانتهاء هذه الغمة،التي أصابت البلاد، وذلك حفاظاً على صحة المواطن وسلامة وطنه.





يذكر أن أحمد كرارة يعرض له حاليا مسلسل "حكايات بنات 4"، وهو من تأليف ماريان هانى ونهال سماحة وإشراف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.