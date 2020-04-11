Advertisements

نجم باريس سان جيرمان: هدفي في شباك الريال الأفضل بمسيرتي الكروية

السبت 11/أبريل/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
وكالات

 

قال الإسباني بابلو سارابيا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إن هدفه في شباك ريال مدريد على ملعب (سانتياجو برنابيو) في دور المجموعات بدوري الأبطال، هو الأفضل في مسيرته مع النادي الباريسي.

 

وقال سارابيا السبت في حوار مع الموقع الرسمي لـ"بي إس جي" على الإنترنت: "هدفي في ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو له مذاق خاص، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. في النهاية حققنا التعادل (2 ـ2) بعد مباراة سيئة من جانبنا، وعلى ملعب صعب للغاية".

 

ويقدم صاحب الـ27 عاما موسما طيبا مع سان جيرمان منذ انضمامه له الصيف الماضي، وبشكل خاص في مباريات كأس فرنسا التي سجل خلالها 7 أهداف في 5 مباريات، وهو رقم قياسي للنادي.

 

وأشار لاعب إشبيلية الإسباني سابقا "دخول تاريخ ناد بحجم الـبي إس جي حدث استثنائي، ويجعلني أشعر بالفخر".

 

ويعتمد الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق، بصفة أساسية على اللاعب الشاب الذي سجل 16 هدفا وصنع خمسة هذا الموسم، حيث استفاد من إمكانياته في جميع مراكز الهجوم.

 

وأوضح "أحد سماتي كلاعب القدوم من الخلف ومحاولة تسجيل الأهداف. أحاول القيام بذلك قدر المستطاع، لأنني أعلم أن المدافعين يجدون صعوبة في تغطية هذه المساحة".

 

وأكد اللاعب الإسباني أن ثقة المدرب الألماني في إمكانياته أمر مهم للغاية بالنسبة له، بغض النظر عن المركز الذي يلعب فيه، حيث أنه لعب من قبل كمهاجم ثان، وكجناح أيسر وأيمن، أو متأخر قليلا.

 

وعن كيفية قضاء وقته أثناء فترة الحجر الصحي لتوقف النشاط الكروي في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، أكد أنه يحب الطبخ ولعبة تنس الطاولة، وممارسة الرياضة داخل المنزل، وتعلم الفرنسية.

أخبار تهمك

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تعرف على شروط فايلر لتجديد تعاقده مع الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

منذ 17 دقيقة

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد فتحي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

على طريقة كهربا.. نجم الزمالك الهارب يقترب من بطل إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

حسم مصير أحمد فتحي من التجديد مع الأهلي

منذ ساعتين

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا من المتوفي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ يوم

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ ساعتين

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد فتحي

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

09:41 م

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

08:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي