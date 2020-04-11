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رينجرز يصدر بيانًا ناريًا بشأن إنهاء الموسم في أسكتلندا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
وكالات
أصدر نادي رينجرز بيانًا ناريًا، طالب فيه بإيقاف نيل دونكاستر رئيس رابطة دوري المحترفين اليوم السبت بعدما قال النادي إنه يملك أدلة تثير "مخاوف خطيرة" بشأن عملية التصويت على إنهاء الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وصوت 42 ناديا أسكتلنديا رقميا على مقترح رابطة الدوري لإلغاء الموسم في الدرجات الأدنى والدوري الممتاز عندما يتضح أنه ليس من الممكن استكمال الموسم.

ولم يصوت دندي المنافس في الدرجة الثانية بعد وسيحدد صوته ما إذا كان ترتيب الدوري الممتاز سيتحدد على أسس معدل النقاط لكل مباراة.

ويحتل رينجرز حاليا المركز الثاني في الدوري الممتاز متأخرا بفارق 13 نقطة عن سيلتيك ولديه مباراة مؤجلة.

وقال رينجرز في بيان "حصلنا على أدلة من أحد الواشين تثير مخاوف حقيقة تحيط بإجراءات رابطة دوري المحترفين ومتعلقة بإشرافها على التصويت على المقترح المقدم للأندية الأعضاء".

وتابع "حاول رينجرز مناقشة هذه الأدلة مع نيل دونكاستر الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري والذي رفض في البداية ذلك. وبعد هذه المحادثة أرسلت رابطة الدوري رسالة بالبريد الإلكتروني نعتقد أنها محاولة واهية لإسكات مخاوفنا المشروعة".

وزاد "لن يثيروا خوفنا لإجبارنا على الصمت. نؤمن بأنه يجب التعامل مع هذه الأدلة الخطيرة في أسرع وقت ممكن من أجل مصلحة كل الأندية الأسكتلندية وجماهيرها".

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم.

وقال دوجلاس بارك رئيس رينجرز المؤقت إنه شعر بالصدمة من الافتقار للقيادة داخل رابطة الدوري.

وأضاف "لو كان هناك وقت من أجل الانفتاح الكامل والشفافية فهو الآن. اُتخذت قرارات حاسمة بشأن مشاكل متعلقة بالصعود والهبوط خلف أبواب مغلقة وبدون وقت كاف للدراسة والمناقشة".

وقالت رابطة الدوري أمس الجمعة إن عشرة فرق في الدوري الممتاز صوتت لصالح المقترح بالإضافة إلى سبعة أندية في الدرجة الثانية.

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