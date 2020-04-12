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يعيشون في رعب.. إعلامي يطالب بعودة الدارسين في روسيا وأوكرانيا
الأحد 12/أبريل/2020 - 06:47 ص
داليا الحسين
ناشد الإعلامي أحمد موسى، الجهات المسؤولة تسهيل إعادة المصريين الدارسين في روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الشباب المصري تواصلوا معه للمطالبة بالعودة إلى مصر.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت، أن هؤلاء الشباب يرغبون في العودة إلى مصر مرة أخرى، خاصة أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا تزيد في روسيا يوميا.
وتابع، أن هؤلاء الشباب لا يتحركون من السكن الموجودين فيه في روسيا، وفي حالة رعب ويرغبون في العودة إلى مصر، وتواصلوا مع السفارة المصرية في روسيا، وخاطبوا الجامعة أنهم يرغبون في العودة إلى مصر والدراسة "أون لاين".
في سياق آخر، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه سيتبين خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا اقتربت روسيا من ذروة أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأضاف "من المتوقع أنه خلال بضعة أسابيع مقبلة سيكون هناك تصور حول إذا كنا قد اقتربنا من ذروة تفشي الوباء، أو سيتبيّن متى سنقترب من الذروة".
وأشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية إلى أن المستشفيات في موسكو تعمل تحت ضغط هائل.
وقال بيسكوف: "هناك موجة كبيرة من المرضى، ونحن نرى أن المستشفيات في موسكو تعمل تحت ضغط هائل وفي وضع الطوارئ، وبشكل بطولي، بالطبع نحن جميعا نؤيد أطبائنا ونفتخر ببطولتهم، ونتمنى أننا سنتغلب على الأزمة".
كما أشار بيسكوف إلى أهمية المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن نظام العزل الذاتي المنزلي لافتا إلى أن لولاه لكانت روسيا ستجد نفسها أمام ارتفاع كبير للمصابين بفيروس كورونا.
عودة المصريين بسبب كورونا
كانت مصر قد أعادت أبنائها الموجودين في عدة دول بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، والذي بدأ في الصين، ثم انتقل إلى أغلبية دول العالم.
وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ426 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.
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