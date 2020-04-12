يعيشون في رعب.. إعلامي يطالب بعودة الدارسين في روسيا وأوكرانيا

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الجهات المسؤولة تسهيل إعادة المصريين الدارسين في روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الشباب المصري تواصلوا معه للمطالبة بالعودة إلى مصر.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت، أن هؤلاء الشباب يرغبون في العودة إلى مصر مرة أخرى، خاصة أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا تزيد في روسيا يوميا.





وتابع، أن هؤلاء الشباب لا يتحركون من السكن الموجودين فيه في روسيا، وفي حالة رعب ويرغبون في العودة إلى مصر، وتواصلوا مع السفارة المصرية في روسيا، وخاطبوا الجامعة أنهم يرغبون في العودة إلى مصر والدراسة "أون لاين".





في سياق آخر، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه سيتبين خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا اقتربت روسيا من ذروة أزمة تفشي فيروس كورونا.





وأضاف "من المتوقع أنه خلال بضعة أسابيع مقبلة سيكون هناك تصور حول إذا كنا قد اقتربنا من ذروة تفشي الوباء، أو سيتبيّن متى سنقترب من الذروة".





وأشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية إلى أن المستشفيات في موسكو تعمل تحت ضغط هائل.





وقال بيسكوف: "هناك موجة كبيرة من المرضى، ونحن نرى أن المستشفيات في موسكو تعمل تحت ضغط هائل وفي وضع الطوارئ، وبشكل بطولي، بالطبع نحن جميعا نؤيد أطبائنا ونفتخر ببطولتهم، ونتمنى أننا سنتغلب على الأزمة".



