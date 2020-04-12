تعرف على العقوبة القانونية للامتناع عن دفن وفيات كورونا

علقت المستشارة دينا المقدم، محامية بالاستئناف العالي، على ما شهدته قرية شبرا بهو بمحافظة الدقهلية، واقعة تنمر جديدة ضد متوفاة بكورونا، حيث احتشد الأهالي لرفض دفن جثمانها بمقابر القرية، موضحة أنه إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وأمر رجال السلطة بالتفرق، فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.





وأشارت "المقدم"، إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل هو ارتكاب جريمة ما، أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل، سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها، فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها.





وأوضحت المحامية، أن القانون المصري نظم العقوبات المقررة على الجرم الذي يفعله الشخص أو الأشخاص في ارتكاب جنحة أو جناية، حيث تكون عقوبة الجنحة الحبس، وتكون عقوبة الجناية سجن مع وجود الغرامة المالية.





وأشارت إلى أن عقوبة منع دفن جثة متوفى هي الحبس أو الغرامة التي تبدأ من الحبس 24 ساعة حتى 3 سنوات، وفقا لموضوع الاتهام، يضاف إليهم جريمة التعدي على موظف عام، وذلك بعد قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكب الجريمة وتحويلهم للمحاكمة.





وأردفت، أن المادة 160 من قانون العقوبات المصري تعاقب نابش القبور بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.





التهم التي يعاقب عليها القانون

ولفتت إلى أن التهم الواردة في هذه المادة تشمل:

أولا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفالًا دينيًا خاصًا بها، وعطلها بالعنف أو التهديد.





ثانيا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبان معدة لإقامة شعائر دين أو رموز أو أشياء أخري لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.





ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، إذا ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي.

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