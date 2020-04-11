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بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

السبت 11/أبريل/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
محمد جمال

 

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، فى صفقة إنتقال حر بعد رفض التجديد.

 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي تراجع عن فكرة التعاقد مع ظهير أجنبي لتعويض رحيل أحمد فتحي الذي رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "الاهلي رفض الفكرة لسببين: الاول تقليص عدد اللاعبين الاجانب في الدوري المصري، وعدم استمرار معاملة اللاعب من شمال إفريقيا كلاعب محلي:

 

وتابع: "والسبب الثاني هو الحصول علي توقيع رجب بكار ظهير أيمن نادي بيراميدز".

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