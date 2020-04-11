أخبار الزمالك اليوم السبت 11 إبريل : فرمان جديد من كارتيرون.. حقيقة رحيل نجم الفريق.. صدمة قوية لبن شرقي

شهد نادي الزمالك اليوم السبت ١١ أبريل العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها فرمان جديد من كارتيرون وصدمة لبن شرقي وحقيقة رحيل عمر السعيد عن الفريق وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





فرمان جديد من كارتيرون في الزمالك





قرر الفرنسي كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، مد فترة الراحة التى منحها فى وقت سابق للاعبين، وذلك استغلالا لفترة التوقف الجارية حاليا.





وجاء قرار كارتيرون، بعد القرار الذي أصدره الاتحاد الإفريقى اليوم السبت، بشأن تأجيل المباريات المتبقية من دورى أبطال إفريقيا.





الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية





بدأ مسئولو الأهلي التحرك، للتعاقد مع صفقة مدوية في الصيف المقبل، كان يخطط الزمالك لضمها في الفترة المقبلة.





ويسعى الأهلي لضم محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة، والذي يعد على رأس أولويات الزمالك لتدعيم صفوفه.





على طريقة كهربا.. نجم الزمالك الهارب يقترب من بطل إفريقيا





فجرت تقارير تونسية، مفاجأة جديدة، بعدما أكدت عن اقتراب حمدي النقاز من الانتقال للدوري التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ويسعى فريقا الترجي التونسي والنجم الساحلي للتعاقد مع حمدي النقاز ظهير الزمالك السابق.





عمر السعيد يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك





نفى عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأخبار المتداولة خلال الساعات الأخيرة بخصوص رحيله عن صفوف الأبيض وانتقاله الى النادي المصري خلال فتره الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد عمر السعيد للمقربين له بأنه مستمر مع فريق الزمالك بشكل طبيعي وأنه كان يحاول قدر الإمكان التواجد في التشكيل الأساسي الأبيض في الفترة التي سبقت إيقاف النشاط الرياضي بمصر.





مفاجأة الموسم.. الزمالك لا يمانع في تتويج الأهلي بلقب الدوري بشرط !





فجر طارق يحيى نجم الزمالك السابق، مفاجأة مدوية، بعدما أكد أن مجلس إدارة القلعة البيضاء لا يمانع في تتويج الأهلي بلقب الدوري هذا الموسم .





وأكمل: "رئيس النادي أعلن أنه ليس لديه أي أزمة أو مشكلة في استكمال مسابقة الدوري الممتاز، حتى إذا رغب في إنهاء بطولة الدوري ومنح اللقب إلى النادي الأهلي ولكن وفقًا للوائح والقوانين".





نجم المصري يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك





أظهر نادي الزمالك رغبة في التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي نجم نادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكشف وادي أنه لا يوجد أي مفاوضات رسمية من جانب القلعة البيضاء حتى الآن ولم يتواصل معه أي أحد من النادي.





كما أكد نجم المصري أنه لا يمانع في الانضمام إلى نادي الزمالك في الصيف ولكن يجب على النادي إنهاء الأمر مع إدارة نادي المصري.





بيراميدز يحدد سعر نجمه لبيعه للأهلي أو الزمالك





قررت إدارة نادي بيراميدز بيع أحمد أيمن منصور مدافع الفريق، بعد اهتمام بين القطبين الأهلي والزمالك.





ويسعى بيراميدز في الحصول على مقابل مادي للموافقة على بيع المدافع تصل إلى 20 مليون جنيه.





خاص.. أول تعليق من الزمالك على تأجيل مباراة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا





علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.





وقال منصور في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" : "نرحب بقرار الاتحاد الإفريقي بتأجيل مباريات نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لأن القضاء على المرض وسلامة الإنسان أهم من أي بطولة".





مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تجديد عقد محمود علاء مع الزمالك





اقترب نادي الزمالك بشدة من تجديد عقد محمود علاء مدافع الفريق في الفترة القادمة.





ويحاول النادي الأبيض تجديد عقد علاء مع الفريق في الفترة القادمة لضمان بقاء اللاعب مع الفريق وعدم انتقاله لصفوف غريمه التقليدي النادي الأهلي الذي أظهر من قبل اهتمام بضمه.





الإسماعيلي يحسم مصير نجمه من الانتقال للأهلي أو الزمالك





اتخذ نادي الإسماعيلي قرارا مفاجئا بشأن باهر المحمدي الظهير الأيمن للفريق.





وشهدت الفترة الأخيرة صراعا قويا بين نادي الزمالك والنادي الأهلي للتعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم.





وأكد الإسماعيلي أنه لن يبيع المحمدي لأي ناد مصري في الصيف القادم وإنما سيوافق على بيعه في حالة وصول عرض ضخم من فريق خليجي فقط.



