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Study.ekb.eg.. رابط بنك المعرفة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذ المشروع البحثي

السبت 11/أبريل/2020 - 11:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Study.ekb.eg.. رابط بنك المعرفة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذ المشروع البحثي
Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري، يبحث جميع الطلاب بالمراحلة التعليمية المختلفة عن بنك المعلومات والمعروف أيضًا بالمكتبة الرقمية، بعد أن أعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ببيان فى 9 أبريل من الشهر الجاري، المشاريع البحثية المطلوب لعام 2020، لكل صف دراسي من الثالث الابتدائي حتي الثالث الإعدادي، وأوضح أن كل ما يحتاجة الطلاب لعمل المشاريع البحثية متواجد داخل موقع بنك المعرفة "المكتبة الإلكترونية المصرية"، وطالب الطلاب بأخذ معلوماتهم في المشروع أما من الكتاب المدرسي أو من بنك المعرفة فقط.

رابط موقع Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري

أنه ومنذ أن أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية يوم الخميس السابق الموافق ال9 من أبريل للعام 2020 م عن أن مواضيع الأبحاث المطلوبة من كل طالب بدءا من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام 2020 م، وأوضح أن كل ما يتعلق بالأبحاث المطلوبة متوفر علي المكتبة الرقمية لبنك المعرفة المصري التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، منذ تلك اللحظة زاد البحث كثيرا عبر محرك البحث جوجل لمعرفة رابط موقع Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري، ولهذا إليكم متابعينا الكرام رابط وخطوات المكتبة الرقمية بنك المعرفة المصري، موضح كالتالي:-

- ادخل علي رابط المكتبة الرقمية بنك المعرفة المصري لوزارة التربية والتعليم التالي: https:study.ekb.eg.

- اكتب اسم المستخدم الخاص بك.

- اكتب كلمة السر.

- يتم فتح الصفحة الرئيسية.

- اختر ما يناسبك لتنفيذ المشروع البحثي الذي تختاره.

المشروع البحثي لطلاب الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي

أن تلك المشروع البحثي هو تقييم للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي بدلا من أداء امتحانات نهاية العام، ولقد تم اللجوء إلي تلك الأبحاث عوضا عن الامتحانات بسبب ما يمر به كل دول العالم بسبب الوباء المنتشر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومن الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قد أوضح أن تلك المشروع البحثي يمكن أن يقوم به طالب أو أكثر كحد أقصي خمس طلاب في المشروع البحثي الواحد.

Study.ekb.eg.. رابط بنك المعرفة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذ المشروع البحثي

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