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إياد نصار: الجمهور كرهني في هذا الدور

السبت 11/أبريل/2020 - 11:53 م
اياد نصار
اياد نصار
ريهام كمال

قال النجم إياد نصار، عن دوره في فيلم "الممر" الذي كان يقوم فيه بشخصية الظابط الإسرائيلي بأن الجمهور كره هذا الدور خلال العرض الخاص ووصل الأمر أن ابتعدت زوجتي عني في منتصف الفيلم.

وأضاف إياد نصار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس، والذي يعرض على قناة النهار على المخرج شريف عرفة، ووصفه بـ"المايسترو" يوظف كل شخصية وتفاصيلها لخدمة العمل.

وتابع: "وافقت على الدور عندما عرض علي برغم تحذير الكثيرين لي ولكني قبلت بها لأني أحب التحدي".

وأشار "نصار": فيلم كازابلانكا، حقق نقلة له لعدم تقديمه للأكشن من قبل، ووصف المخرج بيتر ميمي، بأنه متطور ويعمل بطريقة مختلفة".

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