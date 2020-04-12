أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

قال الإعلامي أحمد موسى: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان يرغب في التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، ولكنه قرر اليوم إعادة سفينة الفاتح إلى إسطنبول مرة أخرى.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء أمس السبت أن أردوغان فأر مذعور ومرعوب، وقرر إعادة السفينة مرة أخرى إلى تركيا، مضيفا: تركيا أعلنت سحب سفينة التنقيب عن الغاز فاتح إلى إسطنبول وذلك بعد 5 شهور من توقيع اتفاقية باطلة مع مليشيات فايز السراج بليبيا.





وأكمل: وكالة الأناضول الرسمية قالت إن تركيا قررت إعادة السفينة استعدادا للذهاب إلى مكان آخر للتنقيب عن الغاز.

تركيا تعلن العزل العام لمدة يومين

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات في تركيا، مساء الجمعة، العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما، تضم مدن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى.

وبدأ سريان العزل التام، الذي تضمن حظرا للتجول، من منتصف ليل الجمعة السبت، ما يعني أنه لم تكن هناك فرصة أمام الأتراك سوى 3 ساعات لشراء احتياجاتهم الأساسية.

وأدى إعلان السلطات المفاجئ إلى تدفق السكان بشكل كبير على الأسواق والمخابز لتخزين المستلزمات الأساسية قبل حلول منتصف الليل، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث اضطرابات.

ومن جانبه، كتب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، تغريدة على "تويتر"، جاء فيها أن بلديته لم يتم إبلاغها مسبقا بشأن حظر التجول، مشددا على أن مثل هذه القرارات من جانب واحد "لن تؤدي إلا إلى مزيد من بث الذعر والارتباك".

وجاء هذا القرار بعد أن اجتازت حصيلة الوفيات في تركيا عتبة الألف، فيما بلغت حصيلة الإصابات أكثر من 47 ألفا.



