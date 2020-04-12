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أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط
الأحد 12/أبريل/2020 - 08:05 ص
قال الإعلامي أحمد موسى: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان يرغب في التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، ولكنه قرر اليوم إعادة سفينة الفاتح إلى إسطنبول مرة أخرى.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء أمس السبت أن أردوغان فأر مذعور ومرعوب، وقرر إعادة السفينة مرة أخرى إلى تركيا، مضيفا: تركيا أعلنت سحب سفينة التنقيب عن الغاز فاتح إلى إسطنبول وذلك بعد 5 شهور من توقيع اتفاقية باطلة مع مليشيات فايز السراج بليبيا.
وأكمل: وكالة الأناضول الرسمية قالت إن تركيا قررت إعادة السفينة استعدادا للذهاب إلى مكان آخر للتنقيب عن الغاز.
تركيا تعلن العزل العام لمدة يومين
وفي سياق آخر، أعلنت السلطات في تركيا، مساء الجمعة، العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما، تضم مدن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى.
وبدأ سريان العزل التام، الذي تضمن حظرا للتجول، من منتصف ليل الجمعة السبت، ما يعني أنه لم تكن هناك فرصة أمام الأتراك سوى 3 ساعات لشراء احتياجاتهم الأساسية.
وأدى إعلان السلطات المفاجئ إلى تدفق السكان بشكل كبير على الأسواق والمخابز لتخزين المستلزمات الأساسية قبل حلول منتصف الليل، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث اضطرابات.
ومن جانبه، كتب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، تغريدة على "تويتر"، جاء فيها أن بلديته لم يتم إبلاغها مسبقا بشأن حظر التجول، مشددا على أن مثل هذه القرارات من جانب واحد "لن تؤدي إلا إلى مزيد من بث الذعر والارتباك".
وجاء هذا القرار بعد أن اجتازت حصيلة الوفيات في تركيا عتبة الألف، فيما بلغت حصيلة الإصابات أكثر من 47 ألفا.
خروج 42 مصابا من مستشفى العزل
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.
تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 1939
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.
وزيرة الصحة تعزي أسر متوفي كورونا
وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية بجمهورية مصر العربية أولًا بأول، تم عقد اجتماع اليوم، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى:"أبو خليفة، العجمي، ١٥ مايو، والعجوزة"، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.
وزيرة الصحة توجه بالاستجابة لاحتياجات الأطقم الطبية
ووجهت الوزيرة بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم عقد لقاء أسبوعيًا لتلبيه كافة متطلباتهم من المستلزمات الوقائية والأدوية وتوفير أي نواقص بشكل فوري.
ولما كانت الإصابات بين الأطقم الطبية في العالم تصل في بعض الدول لنحو 25%، وجهت الوزيرة بتشكيل لجنة مركزية يكون هدفها الأساسي الحد من انتشار العدوى بين الأطقم الطبية في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، وبالفعل بدأت اللجنة عملها وجارٍ المرور على جميع المستشفيات للتأكد من استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات وتطبيقها علمًا بأن حالات الإصابة بين الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة جاء معظمها من خارج المستشفيات ونحو 12% فقط من داخلها.
كما توجهت الوزيرة بخالص الشكر والتقدير للفرق الطبية في كل أنحاء مصروأسرهم لما يبذلونه من جهدًا كبير لحماية الوطن.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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