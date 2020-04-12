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محمد أنور يهنئ كريم فهمي بعد طرح برومو مسلسل "ونحب تاني ليه"

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس

هنأ الفنان محمد أنور، الفنان كريم فهمي بمناسبة طرح البرومو الرسمي لمسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه في رمضان 2020 ليدحل به السباق الرمضاني.

وبارك محمد أنور لكريم الذي يشارك في المسلسل قائلًا له: "مبروك ياكريم شكلكوا حلو جدًا أن شاء الله نكسروا الدنيا".

 وجاءت التعليقات من متابعي الفنان كريم فهمي بشكل إيجابي، متمنيين لها التوفيق، وبارك له العديد من النجوم منهم نيكولا معوض، حمدي الميرغني، محمود عبد العزيز، حسن الردر.

 وضم البوستر ثلاث أبطال من المسلسل هم شريف منير و كريم فهمي وتوسطتهم الفنانة ياسمين عبد العزيز.

والجدير بالذكر أن المسلسل يدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية التي تناقش الكثيرمن قضايا المرأة، المسلسل إخراج مصطفى فكري، تأليف عمرو محمود ياسين، ويشارك في هذا العمل مع الفنان كريم فهمي، ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، أحمد سعيد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارولين عزمي، إسلام جمال، تارا عماد، صبا الرفاعي. .

والجدير بالذكر أن "أنور"، شارك في مسلسل "قوت القلوب"، الذي يعرض حاليا على قناة الحياة، وتدور قصة المسلسل حول سيدة تدعى قوت كمدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل، ويشارك في هذا العمل ماجدة زكي، إسلام جمال، سهر الصايغ ، كارولين عزمي، ديانا هشام،
إخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجي.

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