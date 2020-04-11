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أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 11 إبريل.. أبرزها تحديد سعر ميسي تمهيدًا لرحيله وصدمة بشأن لاوتارو مارتينيز

السبت 11/أبريل/2020 - 11:34 م
أهم أخبار برشلونة اليوم السبت
أهم أخبار برشلونة اليوم السبت
أحمد عصام
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 11 - 4 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 11 - 4 - 2020 :-

- برشلونة يعود للاهتمام بضم نجم يوفنتوس

وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية ، لا يزال برشلونة مهتمًا باللاعب الدولي الإيطالي ويمكنه اتخاذ خطوة عندما يفتح باب الانتقالات هذا الصيف للعمل، وأضاف التقرير أن برشلونة كان يقترب من الحصول على توقيع فيديريكو بيرنارديسكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن انهارت في اللحظة الأخيرة.

- مفاجأة.. صفقة برشلونة يعرض نفسه على ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن البرازيلي ويليان نجم نادي تشيلسي عرض خدماته على ريال مدريد لضمه في الصيف القادم، ولكن كشفت الصحيفة أن ريال مدريد رفض التعاقد مع ويليان لأن النادي يفضل التعاقد مع لاعبين صغيرين السن، ويذكر أن نادي برشلونة كان قد أظهر اهتمام هو الأخر بضم ويليان منذ فترة لتدعيم مركز الوسط في الفريق.

- برشلونة يحدد سعر ميسي

أكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن البارسا لن يتمكن من منع ميسي عن الرحيل في نهاية الموسم على الرغم من حاجة الفريق الشديدة له، كما كشفت الصحيفة أنه في حالة ظل ميسي مصمم على الرحيل عن برشلونة فإن النادي يرغب في الحصول على مبلغ 100 مليون يورو للموافقة على بيعه في الصيف.

- زانيتي يصدم برشلونة ويحسم مستقبل لوتارو مع الانتر

صرح خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، يتوقع بقاء لاوتارو مارتينيز ضمن صفوف الفريق، رغم اهتمام عدة أندية أخرى في أوروبا بالحصول على خدماته، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها زانيتي عبر إنستغرام، ونقلتها صحيفة كورييري ديللو سبورت، اليوم السبت، وقال زانيتي: "سعيد للغاية بما يقدمه لاوتارو معنا، تطور كثيراً تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي".

- تصريحات نارية من رئيس الليجا تجاه ميسي

نقلت صحيفة ديلي ميل عن تيباس رئيس رابطة الليجا قوله "لا أعتقد أن وصول ميسي يمكن أن يحل مشكلات الدوري الإيطالي المرتبطة بالعلاقة السيئة بين الديون والمجموعات المرتفعة وغير الكافية، وأضاف: "قيل أنه بدون كريستيانو رونالدو ، سخسر الليجا المال ، ولم يحدث ذلك"، وقضى ميسي حياته المهنية بالكامل في برشلونة حتى الآن ، حيث سجل 627 هدفًا في 718 مباراة مع عمالقة كتالونيا.

- وكيل لاوتارو مارتينيز يصدم برشلونة

كشف بيتو ياكي وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان عن مستقبل اللاعب الأرجنتيني في الصيف المقبل والمطلوب بقوة في نادي برشلونة الإسباني، وقال ياكي في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا "الحقيقة أننا لا نعرف من يريد لاوتارو فنحن نعلم ذلك مما تقوله وسائل الإعلام. إنهم يتصلون بي من ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي ومانشستر سيتي".

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