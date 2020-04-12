سهيلة بن لشهب تشارك في مبادرة "الفجر الفني" خليك في بيتك





شاركت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب، في المبادرة التي أطلقها "الفجر الفني" وذلك بعنوان "خليك في بيتك" لدعم البلاد في الوقاية ومكافحة فيروس كورونا.وكانت سهيلة قد شاركت في أغنية جديدة بعنوان "شدة وتزول" بجانب بعض الفنانين الآخرين الذين شاركوها الغناء.وروجت سهيلة، للعمل من خلال صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها عدد كبير من محبيها الذين أشادوا بالعمل وفكرته الهادفة.ويحث العمل على التفاؤل والبهجة وبث روح السعادة والأمل في ظل انتشار أزمة فيروس "كورونا"، والذي بات يهدد جميع بلدان العالم وحصد أرواح عدد كبيرة من الضحايا.