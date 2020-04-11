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عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

السبت 11/أبريل/2020 - 11:37 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علاء خليف
علق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي آلميريا الإسباني، على صفقة إنتقال أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر إلي نادي بيراميدز في صفقة إنتقال حر بعد رفض تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " مادام مش عاوزين .. نقطع الرزق ليه .. ربنا معاه".

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن تدخل "آل الشيخ" لإفساد صفقة إنتقال "فتحي" لبيراميدز وزادت بشكل كبير بعدما نشر الآخير رسالتين عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، جاءت الأولي: "هل مضى مع حد ؟! ولا اكتشف ان لعبة حافة الهاوية خطره اوووي ؟! بكره نشوف".

وعاد "آل الشيخ" وكتب رسالة غامضة أخري جاء فيها: "رجع يخبط الباب ؟ المفروض ب ثلث السعر الان يبداء التفاوض"، وفسرها البعض وقتها بأن "الجوكر" يحاول العودة وتجديد عقده مع الأهلي بعد فشل انتقاله لبيراميدز.

وأعلن بيراميدز التعاقد رسميا مع أحمد فتحي مساء السبت، حيث نشر بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "رحبوا معنا رحبوا معنا بچوكر الكرة المصرية.. يعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع قائد منتخب مصر أحمد فتحي في صفقة انتقال حر".

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