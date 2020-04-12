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إياد نصار: أرغب في تجسيد هذه الشخصية.. ولهذا السبب وحيد حامد أجرأ الكتاب

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

كشف الفنان إياد نصار، عن الشخصية التي يحب لأن يقوم بـتأديتها، كما تحدث عن السيناريست وحيد حامد.

وقال إياد نصار، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة النهار، "لدي رغبة كبيرة لتأدية شخصية الملحن الكبير بليغ حمدي"

كما تحدث عن السيناريست الكبير وحيد حامد، ووصفه بأنه من اجرأ كُتاب الدراما حيث أنه خاض معركة ليست سهلة ضد الإسلام السياسي.

وأضاف "نصار": قام السيناريست وحيد حامد، بمجهود كبير في مسلسل "الجماعة" حتى يظهر للنور لافتًا إى أن العمل من تأليفه، وليس كما أشيع كذبًا بأن رغبة النظام في تشويه صورة الجماعة.


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