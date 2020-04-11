أحمد مرتضى: مفاوضات التجديد لمحمود علاء كانت "سلسة"

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قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن تجديد تعاقد النادي مع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم لكرة القدم صار بشكل سلسل".



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"محمود علاء قام بتجديد تعاقده منذ فترة، لا اعتقد أن من يدخل نادي الزمالك أن يخرج منه".



وتابع :"مفاوضاتت تجديد تعاقد نادي الزمالك مع محمود علاء كانت سلسة والاتفاق تم من قبل ظهور "كورونا، وقام بالتوقيع في مكتبي".



وواصل :"طارق حامد جدد تعاقده مع الزمالك منذ 6 أشهر، لكن محمود علاء جدد في الفترة الأخيرة".



وزاد :"هناك تواصل مع أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم، ونحاول إرسال مستحقاتهم المالية هناك".



وأتم :"نادي الزمالك هو أول مؤسسة اتخذت إجراءات صارمة في موضوع فيروس كورونا".

