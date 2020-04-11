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أحمد مرتضى: مفاوضات التجديد لمحمود علاء كانت "سلسة"
السبت 11/أبريل/2020 - 11:42 م
علي نبوي
قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن تجديد تعاقد النادي مع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم لكرة القدم صار بشكل سلسل".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"محمود علاء قام بتجديد تعاقده منذ فترة، لا اعتقد أن من يدخل نادي الزمالك أن يخرج منه".
وتابع :"مفاوضاتت تجديد تعاقد نادي الزمالك مع محمود علاء كانت سلسة والاتفاق تم من قبل ظهور "كورونا، وقام بالتوقيع في مكتبي".
وواصل :"طارق حامد جدد تعاقده مع الزمالك منذ 6 أشهر، لكن محمود علاء جدد في الفترة الأخيرة".
وزاد :"هناك تواصل مع أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم، ونحاول إرسال مستحقاتهم المالية هناك".
وأتم :"نادي الزمالك هو أول مؤسسة اتخذت إجراءات صارمة في موضوع فيروس كورونا".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"محمود علاء قام بتجديد تعاقده منذ فترة، لا اعتقد أن من يدخل نادي الزمالك أن يخرج منه".
وتابع :"مفاوضاتت تجديد تعاقد نادي الزمالك مع محمود علاء كانت سلسة والاتفاق تم من قبل ظهور "كورونا، وقام بالتوقيع في مكتبي".
وواصل :"طارق حامد جدد تعاقده مع الزمالك منذ 6 أشهر، لكن محمود علاء جدد في الفترة الأخيرة".
وزاد :"هناك تواصل مع أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم، ونحاول إرسال مستحقاتهم المالية هناك".
وأتم :"نادي الزمالك هو أول مؤسسة اتخذت إجراءات صارمة في موضوع فيروس كورونا".