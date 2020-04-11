مدير التعاقدات ببيراميدز: اعتدنا على ضم اللاعبين الكبار

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قال عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، إن صفقة التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي ليست للشو الإعلامي، خاصة وأن اللاعب يعد قيمة كبيرة تُضاف إلى بيراميدز.



أوضح مدير التعاقدات، أن بيراميدز اعتاد ضم اللاعبين الكبار، موضحًا أن التفاوض بدأ مع اللاعب بعد انتقالات يناير الماضي، مشيرًا إلى أن فتحي كان صريحًا ولم يساوم بيراميدز.



وواصل: "المسألة لدينا ليست المال فقط، لدينا منظومة احترافية، وأحمد فتحي لديه طموح للمشاركة في كأس العالم 2022 وتحقيق طموح النادي بحصد البطولات".