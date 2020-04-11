Advertisements

دومينيك حوراني تدعم مبادرة الفجر الفني لعلاج فيروس كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:56 م
دومينيك حوراني
دومينيك حوراني
لمياء علي
شاركت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني في المبادرة التي أطلقها الفجر الفني وذلك بعنوان خليك في بيتك لدعم البلاد في الوقاية ومكافحة فيروس كورونا.

ونشرت دومينيك البوستر الخاص بالحملة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت: خليك في بيتك.

وتحرص دومينيك على مشاركة محبيها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بتفاصيل يومها في فترة الحجر المنزلي لمواجهة كورونا من خلال فيديوهات قصيرة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتحظى هذه الفيديوهات بتفاعل كبير من قبل محبيها ومتابعيها والذين يعبرون عن محبتهم لها من خلال التعليقات.



أخبار تهمك

تعرف على شروط فايلر لتجديد تعاقده مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

على طريقة كهربا.. نجم الزمالك الهارب يقترب من بطل إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 9 ساعات

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

منذ 37 دقيقة

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا من المتوفي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حسم مصير أحمد فتحي من التجديد مع الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد فتحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد فتحي

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

11:37 م

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

09:41 م

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

11:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي