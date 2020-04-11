دومينيك حوراني تدعم مبادرة الفجر الفني لعلاج فيروس كورونا

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شاركت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني في المبادرة التي أطلقها الفجر الفني وذلك بعنوان خليك في بيتك لدعم البلاد في الوقاية ومكافحة فيروس كورونا.



ونشرت دومينيك البوستر الخاص بالحملة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت: خليك في بيتك.



وتحرص دومينيك على مشاركة محبيها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بتفاصيل يومها في فترة الحجر المنزلي لمواجهة كورونا من خلال فيديوهات قصيرة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وتحظى هذه الفيديوهات بتفاعل كبير من قبل محبيها ومتابعيها والذين يعبرون عن محبتهم لها من خلال التعليقات.







