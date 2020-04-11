بعد رفض الأهالي دفنها.. هل هي مؤامرة أم جهل؟ نواب البرلمان يكشفون سر الطبيبة ضحية كورونا بالدقهلية

"القسوة وانعدام الإنسانية".. كلمات اختصرت مشهد يدمع له القلب بقرية من قرى محافظة الدقهلية، تُسمي "شبرا بهو"، بعد أن كانت تُعرف "بالشهامة والجدعنة"، ولكن انقلب الأمر رأسًا على عقب، عندما رفض أهالي القرية دفن طبيبة مصابة بفيروس كورونا خوفًا من نقل العدوى، بالرغم من أن الجثمان تم تغسيله تحت إشراف طبي، إلا أن الأهالي تجمهروا واعترضوا على الدفن، في حين أن الطبيبة كانت تحارب الفيرس وتنقذ حياة المصابين، ولكن لم يقدر أحد هذا العمل واعترضوا على دفنها.

وقام الأهالي بالوقوف أمام سيارة الإسعاف التي نقلت الجثمان ورفضوا انزالها من السيارة، وحاول الأمن وعدد من مسئولي الإدارة الصحية بأجا اقناع الأهالي بأنها لاتوجد خطورة من دفن الجثمان إلا أن الأهالي أصرت بعدم دفنها وطالبت بدفنها بقرية ميت العامل المجاورة لها، ولكن قامت قوات الأمن بالسيطرة على الموقف وجعل الاسرة تقوم بدفن الجثمان في مقابر زوجها بشبرا بهو.

في هذا الصدد، انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، ما فعله أهالي القرية، مؤكدين أنه تصرف غير مسؤول مصحوب بالجهل وعدم العلم بالدين، مطالبين بتطبيق عقوبة شديدة على كل من تصدوا لدفن الطبيبة، خاصة وأن التجمهر جاء نتيجة تحريض من أشخاص قاموا بإشعال الفتنة بين القريتين.



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وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 11 حالة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.

وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته.