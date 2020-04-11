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تعرف على تردد قناة روتانا كوميدي 2020 الجديدة

السبت 11/أبريل/2020 - 11:45 م
تردد قناة روتانا كوميدي
تردد قناة روتانا كوميدي
زاد الطلب عبر محركات البحث على تردد قناة روتانا كوميدي التي أعلنت عن إطلاقها مجموعة "روتانا" الفضائية، في ظل الأجواء الصعبة التي يعيشها العالم، إثر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

تردد قناة روتانا كوميدي الجديدة

وتصدر تردد قناة روتانا كوميدي محركات البحث ولاسيما "جوجل" نظرا لارتفاع عمليات البحث على تردد القناة التي ستبث أفلامًا كوميدية مضحكة، تضفي على المشاهدين روحًا من المرح والفكاهة بكافة الوطن العربي، ولاسيمًا في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة من كافة الدول للحد من انتشار الجائحة.

انطلاق تردد قناة روتانا كوميدي

وتنطلق القناة غدًا الأحد الموافق الـ12 من أبريل الجاري، ومن المتظر أن تحصد نسب مشاهدات عالية وكبيرة ولاسيما مع الوضع الراهن وهو ماتشير إليه أرقام وإحصائيات البحث على تردد قناة روتانا كوميدي فور الإعلان عن إطلاقها.

محتوى تردد قناة روتانا كوميدي 

وتوفر مجموعة شبكة "روتانا" الفضائية مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تتبع النهج الكوميدي، من أفلام ومسلسلات وبرامج وأعمال مسريحة، لتقدم باقة متنوعة ومبهجة ووجبة مضحكة ثرية ودسمة، عبر تردد قناة روتانا كوميدي والتي ستبدأ من الغد.

ونقدم لكم عبر بوابتنا "الفجر" الإلكترونية تردد قناة روتانا كوميدي عبر كافة النطاقات المتاحة، قبل إنطلاق القناة غدًا الأحد، في السطور التالية: 


 القمر            التردد        معدل الترميز         الاستقطاب            معامل تصحيح الخطأ

عرب سات      12341           27500               أفقي                      4/3

عربسات بدر   11843            27500              أفقي                       3/4

تردد قناة روتانا كوميدي على Nile sat

وأعلنت مجموعة قنوات روتانا الفضائية، أنها تعمل حاليًا على إضافة تردد قناة روتانا كوميدي على القمر الصناعيل المصري نايل سات في أقرب وقت ممكن.


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