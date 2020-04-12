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إياد نصار: "صرخة أنثى" فتحة الخير عليا

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:05 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
قال الفنان إياد نصار، إن شخصية الدكتور نبيل، في مسلسل صرخة أنثى، هي أولى أعمال في الدراما المصرية.

وأوضح خلال لقائة في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة النهار، أن المسلسل تناول  القصة التي تمحور حولها بشكل جريء من الفنانة داليا البحيري، التي يحييها على ذلك.

وأكد نصار، أن المسلسل تجربة ثرية جدًا، وكان فاتحة الخير عليه، بحد وصفه.

وأضاف: "في كل عمل أقوم بتقديمه لدي طقوس خاصة لأن الشخصية التي أؤديها تسيطر علي في حياتي وتستمر معي في الحقيقة حتى ينتهي التصوير من العمل".

وتابع" لازم تيجي لي في المنام كلمة "فركش" ونهاية التصوير علشان أفصل الشخصية اللي أديتها في العمل عن حياتي".


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