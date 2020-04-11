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إسرائيل تعلن تعليق رحلات الطيران للحد من انتشار كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت إسرائيل، السبت، أنها ستوقف جميع الرحلات الجوية التجارية الآتية إلى البلاد، إلى أن يتسنى عزل الركاب، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج، نقلا عن صحيفة "هآرتس".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلاً عن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو ووزير النقل بتسلإيل سموتريش، أن الحكومة ستناقش مدة الحجر الصحي هذه الليلة خلال اجتماع مجلس الوزراء.

ويذكر أن إسرائيل، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا و 335 إصابة.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 10505 بعد تسجيل 97 إصابة جديدة.

وللمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين تم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومي دون تسجيل أي وفيات بسبب كورونا. 

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 10505 إصابات، بينها 191 في حالة حرجة و152 في حالة متوسطة، و8831 إصابتهم طفيفة.

ولفتت إلى أن 132 من المصابين يعيشون على أجهزة تنفس، مشيرة إلى شفاء 1236 من الفيروس.

وتابعت أن 739 مصابا يتلقون العلاج في مستشفيات، في حين أن 6713 يتلقون العلاج في منازلهم، إضافة إلى 1044 يتلقون العلاج في فنادق تم تخصيصها لعلاج إصابات كورونا. 

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