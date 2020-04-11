إسرائيل تعلن تعليق رحلات الطيران للحد من انتشار كورونا

أعلنت إسرائيل، السبت، أنها ستوقف جميع الرحلات الجوية التجارية الآتية إلى البلاد، إلى أن يتسنى عزل الركاب، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج، نقلا عن صحيفة "هآرتس".





وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلاً عن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو ووزير النقل بتسلإيل سموتريش، أن الحكومة ستناقش مدة الحجر الصحي هذه الليلة خلال اجتماع مجلس الوزراء.



