السودان تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 19 حالة





أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 19 حالة.





ولم يتم تسجيل وفيات جديدة بهذا المرض في السودان حتى تاريخه، باستثناء حالتين أعلن عنهما في وقت سابق، وتشير التقارير الوبائية، الي أن إجمالي الحالات المشتبه بإصابتها في السودان، قد بلغ 268 حالة.



