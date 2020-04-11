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بيراميدز يكشف تفاصيل عقد أحمد فتحي

السبت 11/أبريل/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، مدة تعاقد أحمد فتحي مع الفريق، بعدما انضم رسميًا اليوم في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الأهلي.

 

وقال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "تعاقدنا مع أحمد فتحي لمدة 3 مواسم"، موضحًا أن العقد لا يتضمن شروطًا جزائية.

 

وتابع بقوله: "علاقة بيراميدز مع أحمد فتحي لا تحتاج وجود شروط جزائية في العقد"، موضحًا أن اللاعب وقع رسميًا على العقود يوم الأحد الماضي.

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