"مسرح شو" يؤجل اختبارات ضم الشباب الموهوبين





قامت الادارة الفنية الخاصة بمشروع "مسرح شو" بتوجيه اعتذارها لكافة الشباب الموهوبين في الغناء والتمثيل والاستعراض لتأجيل اختبارات الانضمام.ويرجع هذا السبب تضامنًا مع حالة الحظر المفروضة لوقاية الشعب المصري من فيروس كورونا المستجد، حيث أشاد القائمون على المشروع بمجهودات وزارة الصحة ورجال الشرطة والأطباء في هذا السياق.ووعدت الادارة الفنية بمشروع " مسرح شو" ان تستكمل اختبارات الانضمام حين عوده الأمور إلى طبيعتها ومن ثم يتاح للشباب فرصه تقديم مواهبهم.