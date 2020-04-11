"شؤون الحرمين" تؤكد تفعيل التحول الإلكتروني في الرئاسة





أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم السبت، على تفعيل التحول الإلكتروني في جميع تعاملات الرئاسة العامة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".





ولفت "السديس" إلى نجاح متابعة الأعمال عن بعد من خلال الاعتماد الكلي على التقانة واستثمارها الاستثمار الأمثل، في الوقت، الذي نشهد فيه تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في مختلف دول العالم.





كما أمر جميع الإدارات بالرئاسة بتسيير العمل من خلال وسائل التقنية المتاحة، منوهاً على أن جميع المعاملات يتم العمل عليها إلكترونياً، ويذكر أن هذه الخطوة سبقتها العديد من الإجراءات زادت الحاجة إليها منذ الأيام الأولى لتحول الأعمال عن بعد بسبب جائحة كورونا؛ حيث إن الرئاسة تٌعد إحدى الجهات الحكومية الرائدة في التحول الرقمي.



