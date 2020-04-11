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"شؤون الحرمين" تؤكد تفعيل التحول الإلكتروني في الرئاسة

السبت 11/أبريل/2020 - 11:53 م
الرئيس العام لشؤون الحرمين - السديس
الرئيس العام لشؤون الحرمين - السديس
الفجر السعودي

أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم السبت، على تفعيل التحول الإلكتروني في جميع تعاملات الرئاسة العامة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفت "السديس" إلى نجاح متابعة الأعمال عن بعد من خلال الاعتماد الكلي على التقانة واستثمارها الاستثمار الأمثل، في الوقت، الذي نشهد فيه تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في مختلف دول العالم.

كما أمر جميع الإدارات بالرئاسة بتسيير العمل من خلال وسائل التقنية المتاحة، منوهاً على أن جميع المعاملات يتم العمل عليها إلكترونياً، ويذكر أن هذه الخطوة سبقتها العديد من الإجراءات زادت الحاجة إليها منذ الأيام الأولى لتحول الأعمال عن بعد بسبب جائحة كورونا؛ حيث إن الرئاسة تٌعد إحدى الجهات الحكومية الرائدة في التحول الرقمي.

هذا وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق من اليوم، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى4033 بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، ووصلت حالات التعافي 720 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1,761 مليون إصابة، بينهم أكثر من 107 ألف حالة وفاة، وأكثر من 395 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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شؤون الحرمين الرئاسة الحرمين

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