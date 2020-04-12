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مقارنة بالأرقام بين أحمد فتحي ومنافسيه في بيراميدز هذا الموسم

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
نجح نادي بيراميدز في التعاقد بشكل رسمي  مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي ومنتخب مصر،في صفقة إنتقال حر بعد إعلان الأخير رفض تجديد تعاقده مع الفريق الأهلاوي ورحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي.

وأعلن بيراميدز التعاقد رسميا مع "جوكر" الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" وكتب: "رحبوا معنا رحبوا معنا بچوكر الكرة المصرية.. يعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع قائد منتخب مصر أحمد فتحي في صفقة انتقال حر".

وسيواجه أحمد فتحي منافسة شرسة في مركز الظهير الأيمن في نادي بيراميدز، حيث يضم الفريق اثنين من أفضل اللاعبين المصريين في هذا المركز وهما عمر جابر لاعب الزمالك السابق ورجب بكار، وإن كان هناك اهتمام كبير من الأهلي والزمالك للتعاقد مع اللاعبين وإذا حدث ذلك سيكون الطريق ممهدًا أمام "الجوكر" للمشاركة بشكل أساسي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مقارنة بين أرقام أحمد فتحي ومنافسيه في بيراميدز بالموسم الحالي:-

- أحمد فتحي:

خاض "فتحي" 18 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات بالموسم الحالي (8 مباريات بالدوري - 9 مباريات بدوري أبطال إفريقيا - 1 مباراة بكأس مصر)، بلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية له (1443 دقيقة)، وسجل "الجوكر" هدف وحيد، بينما صنع هدفين، وحصل على 4 إنذارات.

- عمر جابر:

شارك عمر جابر في 29 مباراة مع بيراميدز في مختلف البطولات هذا الموسم (16 مباراة بالدوري - 13 مباراة بالكونفيدرالية)، بإجمالي دقائق لعب فعلية (2378 دقيقة)، ونجح في تسجيل هدف وحيد، وحصل على انذار وحيد.

- رجب بكار:

خاض "بكار" 23 مباراة مع بيراميدز في الموسم الحالي، بواقع (11 مباراة بالدوري الممتاز - 12 مباراة بالكونفيدرالية)، بلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية له هذا الموسم (1715 دقيقة)، لم يسجل أي أهداف، بينما نجح في صناعة هدفين لفريقه، وحصل على إنذار وحيد، كما حصل على بطاقة حمراء 

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