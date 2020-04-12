حقيقة رفض أحمد فهمي تمثيل زوجته هنا الزاهد مع محمد رمضان





أكد الفنان أحمد فهمي، أنه لا يتدخل في اختيارات وأعمال زوجت الفنية هنا الزاهد، لكنها تستشيره في بعض الأحيان.









وقال أحمد فهمي، خلال برنامد "جمهور التالتة" على قناة "أون سبورت" إنه عندما سألته هنا الزاهد،عن راية في دور بمسلسل" البرنس "مع النجم محمد رمضان، أكد لها أن الدور المعروض عليها لا يناسبها حاليًا بعد الخطوات التى حققتها فى عالم الدراما، لافتًا إلى أنه ترك لها القرار النهائي.





كما أكد أنه اذا عرض عليه عمل مع محمد رمضان، لا يرفض ذلك ولكن من الصعب أن يجمعهم عمل واحد لأن كل منهم ينتمي لمدرسة مختلفة.





يشار إلي أن الفنان أحمد فهمي، يخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل يحمل عنوان" رجالة البيت "مع وهو يحمل طابع الكوميدي ويشاركه في البطولة الفنان أكرم حسني، وذلك يكون العمل الثالث الذي يجمعم.



