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محمد يوسف يعلق على رحيل أحمد فتحي عن الأهلي والانضمام لبيراميدز رسميا

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
تحدث محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن انتقال أحمد فتحي لاعب النادي الأحمر إلى بيراميدز، بعد إعلان الأخير تعاقده رسميا معه لـ3 مواسم.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"من وجهة نظري نحن في احتراف وهو يفرض بأن اللاعب له رأيه والنادي له رأي وعلينا احترامه".

وتابع :"كان هناك سيناريوهات من الممكن أن تدار بها من طرف أحمد فتحي وهو يعلم جيدا نظام النادي الأهلي".

وواصل :"داخل النادي كل لاعب معروف بأنه من اللاعبين الذين يحبون المناقشة في مسألة تجديد العقود ووجهة نظري أنه لا يصح بأن أعقد جلسة مع النادي الأحمر وأمنحه 48 ساعة للرد وأنا أعرف جيدا بأنه لديه عروض أخرى".

وأشار :"كان من المهم على أحمد فتحي بأنه كيفية الخروج من النادي الأهلي، حسم الأمر منذ فترة وإبلاغ النادي مبكرا عن رغبته في الرحيل مثلما فعل شريف إكرامي".

وأكمل :"ما يؤخذ على فتحي عقد جلسه مع مسئولو الأهلي وأنه كان ينوي الرحيل، النادي الأهلي خيره على الجميع".

وأتم :"كان من الممكن أن يقول للجنة التخطيط بأنه يشكر النادي على الفترة التي قضاها ويؤكد رغبته في الرحيل لخوض تجربة جديدة".

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