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هشام يونس: موقفي الثابت هو عدم تسييس العمل النقابي

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:04 ص
هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين
هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
رد هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، على بيان النقابة اليوم، بشأن فتح حساب للتبرع لصالح العمالة غير المنتظمة، والذي ذكر أن جميع أعضاء المجلس وافقوا عدا العضو هشام يونس.

وقال "يونس" إن محاولة تشويه مواقفه مستمرة بذكر اسمه في بيان بتوقيع السكرتير العام للنقابة محمد شبانة؛ حيث ادعى وجود إجماع على قرار فتح حساب للتبرع لصالح العمالة غير المنتظمة، ثم عاد ليناقض نفسه بأن "العضو هشام يونس هو فقط من رفض".

وجاء نص البيان كالتالي:

أولًا ردي المرسل للسيد النقيب على اقتراحه كان ما يلي:

السيد النقيب.. أنا موافق علي فتح الحساب للتبرع الاختياري ولكي نكون عمليين وأمناء على تبرعات الزملاء فأنا موافق فقط على توجيه حصيلة التبرع مباشرة لصالح العمالة غير المنتظمة في مهنة الصحافة المضارة من أزمة كورونا وهم بالمئات وإذا كنا سنقوم بذلك مباشرة فأنا موافق أيضا على دفع أي مبلغ خصما من حساب الأنشطة.

أما إذا كنا سنرسل التبرعات لأي جهة حكومية أو غير حكومية فأنا غير موافق بشكل نهائي لأن الجماعة الصحفية في خضم أزمة رهيبة تحتاج معها التبرعات وليس لديها رفاهية إرسال الهبات.. والجماعة الصحفية تحتاج التكافل مع أنحاءها وليس مد اليد بالفتات إلى كواكب أخرى (مهن) لا نعرف عنها شيئا لكنها سيارة أكثر من مهنتنا البائسة.. وشكرًا.

ثانيًا: مشروع القرار الذي اقترحه النقيب وأرسله لأعضاء المجلس لم يذكر أصلا العمالة في مجال الصحافة وإنما ذكر التبرع لصندوق تحيا مصر وهو ما رفضته وأرسلت ما يفيد أن أي تبرع لابد أن يكون للزملاء المضارين وليس للصندوق أو لغيره.

ثالثًا: تسبب موقفي في تغيير صياغة القرار ليكون التبرع لصالح العمالة المضارة في مهنة الصحافة وهو ما يؤكد أن صالح المهنة لم يكن الهدف من التبرع وإنما تسجيل نقاط خارج أهداف العمل النقابي. 

ربعًا: النقيب قال في البيان إنه تلقى وأعضاء المجلس طلبات من أعضاء بالجمعية العمومية لفتح حساب للتبرع، وعن نفسي لم اتلق أي طلب سوى ما اقترحته الزميلة منى سليم وهو بعيد عن ما تم ولم يكن الزملاء يقصدون التبرع لجهة حكومية أو أهلية بل لزملاء المهنة المضارين مباشرة.

خامسًا: موقفي الثابت هو عدم تسييس العمل النقابي وعدم جعل أي حسابات غير موضوعية تتحكم في قرارات مجلس النقابة.

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح حساب بمبلغ 100 ألف جنيه؛ لدعم العمالة غير المنتظمة؛ حيث قرر مجلس النقابة تقديم مساهمة بمبلغ 100 ألف جنيه لدعم جهود مواجهة الدولة والمجتمع لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وخاصة دعم العمالة غير المنتظمة، وفِي مقدمتها المرتبطة بصناعة الصحافة.

وجاء نص القرار كالتالي: 

انطلاقًا من الدور المجتمعي للصحفيين ونقابتهم، ومساندة للجهود المتواصلة المبذولة من الدولة بكل مؤسساتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا بتداعياتها المختلفة على الشعب المصري بمختلف فئاته، واستجابة لكثير من الطلبات التي وردت للنقيب وأعضاء المجلس من أعضاء بالجمعية العمومية، قرر مجلس النقابة فتح حساب بنكي للتبرع بالنقابة لمن يرغب من أعضائها ومن المنتمين لصناعة الصحافة وغيرهم، تحول حصيلته لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة المضارة من أزمة كورونا، وبخاصة المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة.

وقرر المجلس افتتاح الحساب المشار إليه بمساهمة من النقابة بمبلغ 100 ألف جنيه، يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة.

وكلف المجلس أمين الصندوق بمتابعة وتنفيذ إجراءات هذا القرار.

وأعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان مساهمته شخصيًا بمبلغ 5 آلاف جنيه في هذا الحساب، داعيا كل القادرين من المنتمين لصناعة الصحف وغيرهم للمساهمة في هذا الحساب، كما دعا النقابات المهنية الأخرى في مصر لطرح ما تراه من مبادرات لمواجهة مخاطر وتداعيات أزمة كورونا المستجد.

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