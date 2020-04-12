مدرب الأهلي السابق: فايلر لن يعتمد على أحمد فتحي في الفترة المقبلة

Advertisements

يرى محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي بان السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر لن يعتمد على أحمد فتحي في الفترة المقبلة بعد إعلان انضمامه لنادي بيراميدز.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"اعتقد بأن فايلر لن يعتمد على فتحي في الفترة المقبلة، لأنه لن يتواجد معه في الموسم المقبل".



وتابع :"المدرب السويسري سيبحث بكل تأكيد عن اللاعبين الذين سيعوضون فتحي في مركز الظهير الأيمن".



وواصل :"محمد هاني لاعب رائع وشارك في الموسم الماضي في عدد كبير من المباريات اللقاءات ستمنحه الكثير من الخبرات".



وأتم حديثه :"غرفة الملابس هامة للغاية وهناك دور كبير للاعبين ولهم تأثير على زملائهم في الفريق".

