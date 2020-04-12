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أسعار الدولار في التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الأحد 12-4-2020

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الدولار اليوم الأحد 12-4-2020
أسعار الدولار اليوم الأحد 12-4-2020
الفجر الاقتصادي
شهدت اسعار الدولار مقابل الجنيه استقرار في تعاملات الصباحية اليوم الأحد 12-11-2020، مع توقعات بأن يشهد سعر الصرف الدولار استقرار حتى نهاية العام.


سعر الدولار في البنوك اليوم  الأحد 12-3-2020:

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.70 جنيه.

توقعات سعر الدولار:

كشفت  شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار عن توقعتها  بارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى نحو 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر المقبل.

وأضافت الشركة في تقريرها أنه بـاحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي ينتج لدينا معدل سعر الجنيه أمام الدولار عن 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020.

 

وسبق وأن توقعت الشركة  أن يصل سعر الدولار إلى 16.26 جنيه في نهاية ديسمبر.

 

 

وتشهد أسعار الدولار استقرار كبير منذ متصف شهر مارس الماضي، حيث استقر سعر صرف الدولار عند 15.68 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.


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