أسعار الدولار في التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الأحد 12-4-2020

شهدت اسعار الدولار مقابل الجنيه استقرار في تعاملات الصباحية اليوم الأحد 12-11-2020، مع توقعات بأن يشهد سعر الصرف الدولار استقرار حتى نهاية العام.









سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 12-3-2020:





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.70 جنيه.