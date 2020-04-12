أسعار الذهب اليوم الأحد 12-4-2020

حققت اسعار الذهب في السوق المحلية بمصر استقرار، عقب ارتفاعات قوية شهدتها متأثرة بصعود السعر العالمي، في حين تستأنف محلات الذهب أعمالها عقب اغلاق استمر يومين بسب حظر التجوال.

وكانت أسعار الذهب المحلية في مصر صعدت بقيمة 10 جنيه للجرام خلال تعاملات أول الأمس الجمعة بعد صعود سعر الذهب العالمي.





أسعار الذهب المحلية اليوم الأحد 12-11-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21 732 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 830 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 635 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 5855 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1690 دولارًا.