بيراميدز: ما يتردد عن قيمة أحمد فتحي عبر"سوشيال ميديا" غير صحيح

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كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز تفاصيل التعاقد مع أحمد فتحي قادما من النادي الأهلي في صفقة انتقال حر.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"تعاقدنا مع أحمد فتحي لمدة 3 مواسم بداية من الصيف المقبل".



هو لاعب غني عن التعريف وهو قيمة كبيرة لنادي بيراميدز في الملعب وخارجه".



وأشار :"نحن نتحدث عن كابتن منتخب مصر ولاعب صاحب ألقاب كبيرة".



وواصل :"بنفتخر بالتعاقد مع لاعب بقيمة أحمد فتحي ونحن سعداء بذلك".



وعن السبب وراء إعلان التعاقد في الوقت الحالي :"لم يساومنا الشك للحظة في إتمام إجراءات التعاقد مع أحمد فتحي".



وأشار :"تعاقدنا مع أحمد فتحي بشكل رسمي منذ 6 أيام بالتمام والكمال، وقرارات الرحيل الخاصة بالرحيل عن الأهلي والذي استمر فيه لمدة 12 عام كان صعب".



وتابع :"نجحنا في إقناعه بالتعاقد مع بيراميدز والتواجد مع الفريق بداية من الموسم المقبل".

