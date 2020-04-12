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بيراميدز: ما يتردد عن قيمة أحمد فتحي عبر"سوشيال ميديا" غير صحيح

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز تفاصيل التعاقد مع أحمد فتحي قادما من النادي الأهلي في صفقة انتقال حر.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"تعاقدنا مع أحمد فتحي لمدة 3 مواسم بداية من الصيف المقبل".

هو لاعب غني عن التعريف وهو قيمة كبيرة لنادي بيراميدز في الملعب وخارجه".

وأشار :"نحن نتحدث عن كابتن منتخب مصر ولاعب صاحب ألقاب كبيرة".

وواصل :"بنفتخر بالتعاقد مع لاعب بقيمة أحمد فتحي ونحن سعداء بذلك".

وعن السبب وراء إعلان التعاقد في الوقت الحالي :"لم يساومنا الشك للحظة في إتمام إجراءات التعاقد مع أحمد فتحي".

وأشار :"تعاقدنا مع أحمد فتحي بشكل رسمي منذ 6 أيام بالتمام والكمال، وقرارات الرحيل الخاصة بالرحيل عن الأهلي والذي استمر فيه لمدة 12 عام كان صعب".

وتابع :"نجحنا في إقناعه بالتعاقد مع بيراميدز والتواجد مع الفريق بداية من الموسم المقبل".

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