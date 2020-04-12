تعرف على موعد طرح برومو مسلسل "النهاية" المرتقب للنجم يوسف الشريف









أعلنت المؤلفة إنجي علاء، عن موعد عرض البرومو الخاص بمسلسل زوجها الفنان يوسف الشريف "النهاية" والمقرر عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.ونشرت إنجي علاء، منشورًا عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "عشان الناس اللي بتسأل عن ميعاد نزول إعلان مسلسل النهاية ليوسف الشريف.. هو الاتنين الجاي ان شاء الله ويارب الشغل يعجبكم".يشار إلي أن الفنان يوسف الشريف، يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "النهاية" حيث أن ذلك يعتبر عودة للفنان يوسف الشريف، الدراما من جديد بعد غياب العام الماضي.مسلسل "النهاية – تدور أحداثه حول كره للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.