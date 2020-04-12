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محمد يوسف يتحدث عن تجديد الأهلي لتعاقده مع وليد سليمان وموقف عاشور

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:28 ص
سليمان
سليمان
علي نبوي
تحدث محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على ملف تجديد النادي الأحمر لوليد سليمان لاعب الفريق الأحمر، وعدم تجديد تعاقده مع حسام عاشور.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"وليد سليمان تحامل على نفسه كثيرًا ويستحق أن يأخذ حقه من النادي دائما".

وأضاف :"الأهلي لم يكافئ وليد سليمان بالتجديد فهو لاعب كبير ومؤثرفي الفريق".

وأشار :"لو شارك حسام عاشور بشكل كامل هذا الموسم والمدير الفني رأى بأنه ليس في حاجة لخدماته الموسم المقبل سيوافق المسئولين على طلب المدرب".

وأتم :"عدم تجديد عقد حسام عاشور مع الأهلي لأنه لم يشارك مع فايلر أساسيا أو بديلا".

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