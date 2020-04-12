محمد يوسف يتحدث عن تجديد الأهلي لتعاقده مع وليد سليمان وموقف عاشور

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تحدث محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على ملف تجديد النادي الأحمر لوليد سليمان لاعب الفريق الأحمر، وعدم تجديد تعاقده مع حسام عاشور.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"وليد سليمان تحامل على نفسه كثيرًا ويستحق أن يأخذ حقه من النادي دائما".



وأضاف :"الأهلي لم يكافئ وليد سليمان بالتجديد فهو لاعب كبير ومؤثرفي الفريق".



وأشار :"لو شارك حسام عاشور بشكل كامل هذا الموسم والمدير الفني رأى بأنه ليس في حاجة لخدماته الموسم المقبل سيوافق المسئولين على طلب المدرب".



وأتم :"عدم تجديد عقد حسام عاشور مع الأهلي لأنه لم يشارك مع فايلر أساسيا أو بديلا".