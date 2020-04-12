قطع عرضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة لتنفيذ أعمال كهرباء 

أعلنت محافظة الجيزة، إنه في إطار تنفيذ أعمال حفر لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بشارع البحر الأعظم، فإن الإدارة العامه لمرور الجيزة ستقوم بإجراء قطع عرضي جزئي لشارع البحر الأعظم أمام محطة جزيرة الدهب من اليوم وحتى يوم الثلاثاء الموافق 14/4 على أن تبدأ الاعمال من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباح اليوم التالي طوال فتره الأعمال.





وأكدت المحافظة، أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذه لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيرة، كلا من رئيس مدينة الجيزة، ورئيس حي جنوب بمتابعة الأعمال والتأكد من الانتهاء منها خلال المواعيد المحددة مع سرعه رد الشيء لأصله.





قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملات التطهير والتعقيم التي نفذتها المحافظة اليوم السبت بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والوراق.





وأكد راشد، أن المحافظة تمكنت حتى الآن من تطهير وتعقيم أكثر من 2500 شارع ومنطقة على مستوى الأحياء والمراكز، مؤكدا على استمرار تنفيذ الحملات اليومية بكافة الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لافتا إلى أنه يتم استغلال خلو الشوارع من المارة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار وماكينات ATM بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.





تصريحات المحافظ، جاءت خلال متابعته الميدانية لأعمال التطهير واصطفاف المعدات رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء الأحياء المختصه ورئيس هيئة النظافة والتجميل ومدير مديرية الطب البيطري.





وأكد راشد على وضع خطة متكاملة لتطهير كافة المنشأت بالمحافظة، مشددا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة الأحياء والمراكز والمرافق وعلى مدار الساعة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كوورنا.





وشملت الشوارع والمناطق التي تم تطهيرها اليوم بحي بولاق الدكرور ناهيا و6 أكتوبر ومتفرعاتهما وزنين والاتحاد والجمعية وشحاته الجمل والنزهه ومتفرعاتها حتى ترعة المجنونة والمصرف حتى نزلة الدائري والتحرير وترعه صفط اللبن وكفر طهرمس وتقاطعه مع الملكة والعشرين والثلاثيني وترعة عبد العال وفيصل والمساكن حتى حي الهرم.





وكما شملت الشوارع بحي العمرانية والطالبية الشعب والديواني واليابان وخاتم المرسلين والثلاثيني والصدر وعثمان محرم والإخلاص والكنيسة حتى شارع عبد الله كامل ومنطقة زهره تكس وذريق ترعة المريوطية والعروبه وترسا والمحولات وعز الدين عمر.



