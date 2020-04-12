وزير الأوقاف: الأصل في صلاة التراويح إقامتها بالمنزل

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأصل في صلاة التراويح أن تصلى في المنزل، وعلى المصريين أن يقيموا صلاة التراويح في منازلهم، معقبًا: "قضية تعليق الجمعية وغلق المساجد مرتبط بعلة الخوف على حياة الناس".





وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء السبت، أن الهدف من تعليق صلاة الجمعة الحفاظ على حياة الناس، وليس من الحكمة الحفاظ على حياة الناس في رجب وشعبان، وعدم الحفاظ عليها في رمضان.





وتابع: "لا عودة للجمعة ولا لصلاة الجماعة إلا إذا كانت نسبة الإصابة بفيروس كورونا زيرو".



