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"الصحة": عزل المخالطين لحالات كورونا أفضل من إجراء التحليل لهم

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:19 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
هدى عبدالرازق
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم إجراء أكثر من 25 ألف تحليل "pcr"، فضلا عن 150 ألف تحليل سريع لفيروس كورونا، منوها بأنه تم إجراء تحاليل أيضا لكل المصريين العائدين من الخارج.

وأشار المتحدث خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن عدم إتاحة إمكانية إجراء تحليل فيروس كورونا لمن يريد، ليس مسألة "فلوس"، وإنما هى سياسة متبعة على المستوى الداخلي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية لم تتبع سياسة إتاحة التحليل لكل من يرغب، حيث أثبت هذا الأمر فشله في بعض الدول مثل إيطاليا، منوها بأن عزل المخالطين لأي حالة إيجابية لمدة 14 يوم أفضل من إجراء التحليل لهم، لاحتمالية تغير النتيجة.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، السبت، خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ426 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.

وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية بجمهورية مصر العربية أولًا بأول، عقدت اجتماعًا عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ4 من مستشفيات العزل وهى:"أبو خليفة، العجمي، ١٥ مايو، والعجوزة"، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.

ووجهت الوزيرة بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدة أنها ستعقد لقاء أسبوعيًا لتلبيه كافة متطلباتهم من المستلزمات الوقائية والأدوية وتوفير أي نواقص بشكل فوري.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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