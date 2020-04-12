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بالأرقام.. ماذا قدم "بيرنارديسكي" صفقة برشلونة المنتظرة

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:41 ص
بيرنارديسكي
بيرنارديسكي
علاء خليف
يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع اللاعب الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي لاعب فريق يوفنتوس خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادم، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن نادي برشلونة يجهز عرضًا لضم "بيرنارديسكي" خلال الصيف المقبل، في صفقة تضم انتقال الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعد فشلت محاولة النادي السابقة في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

ومن المتوقع أن يدخل نادي برشلونة في مفاوضات رسمية مع مسئولي يوفنتوس للتعاقد مع بيرنارديسكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم المقبل، علمًا أن عقد اللاعب مع اليوفي ينتهي في 2022.
ماذا قدم فيديريكو بيرنارديسكي مع يوفنتوس؟ خاض الإيطالي "بيرنارديسكي" 24 مباراة مع يوفنتوس بالموسم الحالي بإجمالي دقائق لعب فعلية 1076 دقيقة، سجل هدف وحيد وصنع هدف.

وشارك اللاعب صاحب الـ 26 عامًا في 18 مباراة بالدوري الإيطالي، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، بينما لعب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدف وحيد، وخاض مباراة وحيدة ببطولة كأس إيطاليا، وصنع هدف.

ساهم بيرنارديسكي في اعتلاء يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي برصيد 63 نقطة، كما صعد مع فريقه لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا وخسر فريقه ذهابًا بهدف دون مقابل، وتوقف النشاط الرياضي قبل مباراة الإياب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

خاض فيديريكو 24 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي بواقع 1140 دقيقة سجل 4 أهداف، وصنع هدفين.

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